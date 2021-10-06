В Подмосковье хитроумный мошенник продавал сим-карты под видом спецсредств силовиков

За каждую он просил по полмиллиона

Необычная схема мошенничества была раскрыта сотрудниками правоохранительных органов подмосковной Балашихи. Там смышленый злодей продавал сим-карты по 500 тысяч рублей за штуку.

43-летний мужчина придумал "гениальный" способ заработка. Он рассказывал потенциальным жертвам небылицы про особые возможности "специальных технических средств силовиков".

Однако вместо секретной аппаратуры люди получали обычные сим-карта. За каждую пришлось отдавать по полмиллиона.

Предприимчивый россиянин уже схвачен правоохранителями, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно в Московской области блюстители порядка арестовали местного жителя с пакетом наркотиков в рюкзаке.

Источник: ГУ МВД по Московской области ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Grumbler
Пожаловаться Ответить
"обычные сим-карта" - Оля, ты не русская или (скорей всего) тупая, как Полинка?
1
новости партнеров

Киев хочет оказать гуманитарную помощь Крыму

Власти готовы поддержать регион в борьбе против COVID-19

"Такого не было 40 лет": эксперт указал на непомерный рост цен на продукты

Небогатым людям все труднее кормить свои семьи

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей