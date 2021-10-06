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Необычная схема мошенничества была раскрыта сотрудниками правоохранительных органов подмосковной Балашихи. Там смышленый злодей продавал сим-карты по 500 тысяч рублей за штуку.
43-летний мужчина придумал "гениальный" способ заработка. Он рассказывал потенциальным жертвам небылицы про особые возможности "специальных технических средств силовиков".
Однако вместо секретной аппаратуры люди получали обычные сим-карта. За каждую пришлось отдавать по полмиллиона.
Предприимчивый россиянин уже схвачен правоохранителями, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
К слову, недавно в Московской области блюстители порядка арестовали местного жителя с пакетом наркотиков в рюкзаке.
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