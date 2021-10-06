За каждую он просил по полмиллиона

Необычная схема мошенничества была раскрыта сотрудниками правоохранительных органов подмосковной Балашихи. Там смышленый злодей продавал сим-карты по 500 тысяч рублей за штуку.



43-летний мужчина придумал "гениальный" способ заработка. Он рассказывал потенциальным жертвам небылицы про особые возможности "специальных технических средств силовиков".

Однако вместо секретной аппаратуры люди получали обычные сим-карта. За каждую пришлось отдавать по полмиллиона.

Предприимчивый россиянин уже схвачен правоохранителями, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно в Московской области блюстители порядка арестовали местного жителя с пакетом наркотиков в рюкзаке.