Нужно выбрать вещи определенного стиля

Супруги Грейс и Райан Кенворд, живущие в Великобритании, придумали способ, как можно снизить свои расходы на покупку вещей. Лайфхак от пары приводит издание The Sun.

Секрет заключается в том, что Грейс и Райан составляют общий гардероб.

"Совместный гардероб – это огромная экономия денег для пар!" – отметила британка.

Супруги приобретают вещи, которые могут носить по очереди. Они отдают предпочтение одежде в стиле "унисекс", а также оверсайз-вещам – объемным толстовкам, свитерам, футболкам и штанам, которые не имеют признаков, указывающих на половую принадлежность их хозяина.

По словам Грейс, данный метод подходит для тех пар, которые одеваются в похожем стиле и имеют примерно одинаковый размер. Наличие общего гардероба помогает снизить расходы, а оставшиеся деньги впоследствии потратить на что-то полезное.

Кенворд заявила, что благодаря этому лайфхаку им с избранником удалось сэкономить 764 фунта стерлингов (более 75 тысяч рублей по нынешнему курсу).

Чаще всего Грейс и Райан ждут, пока в том или ином магазине начнется распродажа. Только после этого британцы отправляются за покупками.

Примечательно, что в последнее время спрос на унисекс-одежду вырос. На поиск подходящей одежды для обоих партнеров придется потратить больше времени, но результат превзойдет все ожидания.

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