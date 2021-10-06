Как сразу получить всю сумму пенсионных накоплений: в ПФР дали ответ

Как сразу получить всю сумму пенсионных накоплений: в ПФР дали ответ
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Некоторые пожилые люди могут единовременно обогатиться

Так сложилось, что многие российские граждане плохо осведомлены в части своих прав. Например, далеко не все знают, что имеют возможность одним махом получить из Пенсионного фонда все свои социальные накопления.

Такие привилегии оказываются доступны россиянам при достижении определенного возраста. Уже этой осенью заявить о своих правах на денежные средства могут россиянки, которые появились на свет в период с 1957-го по 1966-й годы, и представители мужского пола, родившиеся в 1953-1966 годах. Соответственно, забрать свои деньги могут жители России, которым сейчас от 55 до 68 лет.

Однако существуют некоторые условия. Эксперты пояснили: для того чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно подтвердить официальное трудоустройство в период с 2002-го по 2004-й годы. Также необходимо, чтобы в это время работодатель делал отчисления в Пенсионный фонд.

Также на единовременную выплату имеют право участники государственной программы софинансирования пенсионных накоплений. А вот те, кому ранее установили накопительную пенсию, такую выплату получить не смогут.

Кстати, недавно первый зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский посоветовал голодающим российским пенсионерам подрабатывать.

Источник: Пенсионный фонд РФ ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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