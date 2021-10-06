Метеорологи провели собственное исследование

Очень часто многие россияне судят о том, какой погода будет зимой, смотря на ягоды рябины. Еще наши предки считали, что если гроздья слишком красные, тогда зима будет суровой и щедрой на морозы. Как оказалось, популярной примете верить нельзя.

Как рассказал Роман Вильфанд, в Гидрометцентре решили провести исследование, чтобы выяснить, действительно ли по цвету рябины можно предугадать погоду зимой. Оказалось, что нет.

Метеорологи и биологии собрали данные за последние 100 лет. В ходе исследования оценивали цвет рябины, и насколько это связано с морозами.

"Были зимы и теплые… Такое доверие к приметам необоснованно. Мы это проверили",

– заключил Вильфанд.

Также глава Гидрометцентра развеял еще один миф. Он подчеркнул, что после морозной зимы далеко не всегда бывает жаркое лето. К такому выводу метеорологи пришли также научным путем.

Ранее москвичам пообещали необычную погоду в октябре. Известный синоптик Евгений Тишковец рассказал, что этот месяц будет "марсианским", потому что жители столичного региона столкнутся с дефицитом осадков. Такая тенденция будет наблюдаться в течение большей части второго осеннего месяца.