В Гидрометцентре опровергли популярную примету о холодной зиме

В Гидрометцентре опровергли популярную примету о холодной зиме
Фото: pixabay.com
Метеорологи провели собственное исследование

Очень часто многие россияне судят о том, какой погода будет зимой, смотря на ягоды рябины. Еще наши предки считали, что если гроздья слишком красные, тогда зима будет суровой и щедрой на морозы. Как оказалось, популярной примете верить нельзя. 

Как рассказал Роман Вильфанд, в Гидрометцентре решили провести исследование, чтобы выяснить, действительно ли по цвету рябины можно предугадать погоду зимой. Оказалось, что нет. 

Метеорологи и биологии собрали данные за последние 100 лет. В ходе исследования оценивали цвет рябины, и насколько это связано с морозами. 

"Были зимы и теплые… Такое доверие к приметам необоснованно. Мы это проверили", 

– заключил Вильфанд. 

Также глава Гидрометцентра развеял еще один миф. Он подчеркнул, что после морозной зимы далеко не всегда бывает жаркое лето. К такому выводу метеорологи пришли также научным путем. 

Ранее москвичам пообещали необычную погоду в октябре. Известный синоптик Евгений Тишковец рассказал, что этот месяц будет "марсианским", потому что жители столичного региона столкнутся с дефицитом осадков. Такая тенденция будет наблюдаться в течение большей части второго осеннего месяца. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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