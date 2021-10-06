Женщина узнала о похождениях политика из интернета

Недавно прессу взорвала новость о том, что задержанный в Грузии Михаил Саакашвили успел обзавестись новой "супружницей". Наконец, его законная жена Санда Рулофс высказалась насчет скандальной новости.



Стоит отметить, что бывший грузинский главнокомандующий в первый день октября устроил настоящее шоу. В эту дату его задержали сотрудники правоохранительных органов – на родине заведено немало уголовных дел против политика, несколько лет назад ставшего гражданином Украины. Однако страница задержанного деятеля в соцсети "Фейсбук" продолжала жить отдельной жизнью. Именно там появилось обращение Саакашвили в обнимку с любовницей Елизаветой Ясько. Парочка объявила, что будет вместе строить новую жизнь.

Что по этому поводу думает реальная жена Михаила, стало известно только сегодня, 6 октября. Грузинка сообщила, что появление новой возлюбленной оказалось для нее полной неожиданностью. Судя по всему, бывший лидер грузин не посчитал нужным поставить в известность о своих похождениях экс-первую леди Грузии.

Сандра подчеркнула, что форма оповещения общественности и ее лично "была совершенно неприемлема".

Судя по всему, Рулофс оказалась более порядочной, чем ее беглый муж. Несмотря ни на что, она продолжает отстаивать позицию неверного супруга и требует, чтобы его освободили из заключения. Впрочем, рассчитывать на это не приходится: Саакашвили успел нарушить много законов родины, так что, вероятно, надолго сядет в тюрьму.

К слову, недавно любовница скандального политика, уроженка Незалежной объявила, что жители Украины завидуют грузинам, потому что у них был такой замечательный президент, как Михаил Саакашвили.