Бывший американский президент восхищался личными качествами российского коллеги

Дональда Трампа часто критиковали за то, что республиканец уж слишком не скрывает своих симпатий по отношению к Владимиру Путину. И если бывший американский президент от подобных обвинений отмахивался, то его бывшая советница рассказала, что на деле Трамп был буквально одержим российским лидером.

Фиона Хилл дала интервью, в котором заявила, что 45-й президент Соединенных Штатов видел в Путине те качества, которыми бы хотел обладать сам. И на деле одержимость Трампа заключалась именно в этом.

"Он был одержим Путиным. Его (одержимость – прим.ред.) касалась не России, а именно Путина",

– отметила экс-помощница.

Иными словами, Трамп хотел быть похожим на своего российского коллегу, именно в этом, возможно, и кроется причина его особого отношения.

Напомним, что ранее республиканец жестко раскритиковал книгу бывшего пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, в которой она поделилась своими рассуждениями о Владимире Путине. Например, он обвинила российского президента в том, что он пригласил слишком красивую переводчицу или намеренно покашливал, зная о неприязни Трампа к микробам.

В ответ бывший американский президент назвал Гришэм "злой и ожесточенный" из-за проблем в личной жизни, а заодно и упрекнул политика в том, что она делится недостоверной информацией.