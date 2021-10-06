Лавров объяснил журналистам правила поведения на его пресс-конференции

Лавров объяснил журналистам правила поведения на его пресс-конференции
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Под раздачу попал корреспондент из Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 6 октября, был вынужден лично объяснять иностранным журналистам правила поведения на пресс-конференции.

Брифинг в Москве проводили Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Министры еще не закончили отвечать на вопросы, как один из иранских репортеров захотел опередить коллег и начал записывать свой репортаж прямо из зала, где проходила пресс-конференция.

"Убедительная просьба, когда мы отвечаем на вопросы, не давать интервью, как сейчас это происходило с каким-то корреспондентом",

– жестко напомнил о правилах хорошего тона Сергей Лавров.

Это не первый "урок вежливости", который вынужден публично давать глава МИД России. Некоторые его искрометные фразы сразу "уходят в народ". При этом в ведомстве отмечают, что подчиненных он ругает редко – предпочитает другие способы воздействия.

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

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