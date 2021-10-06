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Осенью мало кто высаживает на огороде редис. Обычно данную культуру сеют весной. Однако опытные огородники советуют взяться за это дело именно сейчас.
1. К моменту весеннего созревания редиски огурцов еще не так много. А данные растения обычно используют в "тандеме" – для приготовления овощного салата. Если говорить про осеннюю посадку, то в это время еще можно собрать поздний урожай тыквенных.
2. Редис является полезным сидератом. Культура поможет избавиться от вредных микроорганизмов, обитающих в почве, тем самым подготовив ее к зимовке. В результате урожай в следующем сезоне будет отменным.
3. Редис, посаженный в осенний период, даст более качественные плоды. Вы не получите горькие или слишком жесткие "головки".
4. Осенняя редиска хорошо переносит прохладную погоду. Поэтому возводить теплицу или сооружать специальное укрытие вам не понадобится.
5. Да и в целом такой редис не требует особого ухода. Он достаточно неприхотлив, что на руку огородникам.
Если вы посадите редис прямо сейчас, то некоторые сорта дадут урожай уже через три недели.
Ранее "Утро.News" рассказало, что нужно успеть сделать на участке в октябре. Помимо посадки редиса, моркови, свеклы, лука репчатого и других культур, необходимо заняться обрезкой сухих побегов, мульчированием, скашиванием травы и другими видами работ, нацеленных на подготовку участка к зимнему периоду.
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