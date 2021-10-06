Венчание наследника российского императора проходило в Исаакиевском соборе

Лица, отправившие роту почетного караула на церемонию венчания потомка царской династии Романовых, установлены и наказаны. Об этом сообщил источник в Минобороны РФ.

Свадьба князя Георгия Михайловича с итальянкой Ребеккой Беттарини состоялась в Санкт-Петербурге 1 октября. На ступенях Исаакиевского собора, где проходило венчание, был выстроен почетный караул. Однако выяснилось, что военнослужащим Минобороны находиться на данном мероприятии было не по регламенту.

"Министром обороны РФ Шойгу привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица Западного военного округа, принимавшие решения о выделении военнослужащих комендантского подразделения для частного мероприятия",

– сообщает РИА "Новости".

Ранее Шойгу устроил разнос сотрудникам одного из московских военкоматов, нагрянув с неожиданной проверкой.