Шойгу наказал военных за почетный караул на свадьбе Романовых

Шойгу наказал военных за почетный караул на свадьбе Романовых
Сергей Шойгу. Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Венчание наследника российского императора проходило в Исаакиевском соборе

Лица, отправившие роту почетного караула на церемонию венчания потомка царской династии Романовых, установлены и наказаны. Об этом сообщил источник в Минобороны РФ.

Свадьба князя Георгия Михайловича с итальянкой Ребеккой Беттарини состоялась в Санкт-Петербурге 1 октября. На ступенях Исаакиевского собора, где проходило венчание, был выстроен почетный караул. Однако выяснилось, что военнослужащим Минобороны находиться на данном мероприятии было не по регламенту.

"Министром обороны РФ Шойгу привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица Западного военного округа, принимавшие решения о выделении военнослужащих комендантского подразделения для частного мероприятия",

– сообщает РИА "Новости".

Ранее Шойгу устроил разнос сотрудникам одного из московских военкоматов, нагрянув с неожиданной проверкой.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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