Ветерана вооруженных сил США признали виновным по 11 из 12 обвинений

5 октября в США вынесли вердикт Алану Суинни – члену организации Proud Boys, выступающей в поддержку Дональда Трампа и противостоявшей нападениям активистов Black Lives Matter (BLM). 51-летнего ветерана вооруженных сил США признали виновным по 11 из 12 обвинений, в том числе – в нападении 2-й и 4-й степени. Он участвовал в столкновениях в Портленде летом 2020 года: тогда анархисты и члены BLM фактически взяли власть в столице штата Орегон, захватив крупнейшие государственные учреждения на волне масштабных беспорядков в стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Полиция самоустранилась от происходящего, поэтому бороться с нарушителями порядка вынуждены были простые добровольцы. Одним из них был Алан Суинни, который в ответ на нападения со стороны леворадикальных активистов угрожал им пистолетом и обстреливал их пейнтбольного ружья. Впоследствие федеральные силы отбили город от радикалов, однако вместо ареста погромщиков стали преследовать тех, кто им противостоял.

Большую роль в идентификации личности Суинни и документировании его действий во время волнений в Портленде сыграла расследовательская группа Bellingcat. Еще в феврале она выпустила материал , где на основании выложенных на YouTube роликов проанализировала его реплики и комментарии в соцсетях, а также его участие в непосредственных столкновениях с анархистами. Авторы выставляют Алана Суинни исключительно "правовым экстремистом" и не акцентируют внимание на том, что ему пришлось применять оружие именно в рамках самообороны. В тексте вообще не сказано о роли BLM и леворадикальных активистов: при прочтении может даже появиться впечатление, что они вообще не участвовали в погромах и захвате государственных учреждений Портленда. Это особенно характерно смотрится на фоне того, что Bellingcat позиционирует себя независимыми и неангажированными расследователями, а также источником достоверной и объективной информации.

Еще 30 лет назад сложно было представить, что правоохранительные органы США сначала будут бездействовать во время беспорядков и штурмов правительственных зданий, а затем – преследовать добровольцев, из искренних побуждений старавшихся им помочь. Все перевернулось: полиция защищает откровенных радикалов и чуть ли не боевиков, а "независимые журналисты" вместо выявления преступников атакуют сторонников законности.

При виде такого даже у стороннего наблюдателя может возникнуть мысль: Америка уже не та…