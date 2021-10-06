Важно использовать разные виды удобрений

После сбора урожая яблони находятся в истощенном состоянии. Чтобы напитать их полезными веществами и подготовить к зимовке, необходимо прибегнуть к помощи определенных подкормок.

Вносить удобрения садоводы начинают в сентябре. Осенняя подкормка, как правило, заканчивается за две недели до наступления первых заморозков. Здесь есть важный нюанс – перед использованием подкормок почву нужно увлажнить.

Чем удобрять яблоню в осенний период

1. Минеральные подкормки

Сюда входят удобрения, содержащие калий и фосфор. Минеральные подкормки используют как для молодых, так и взрослых яблонь.

Чаще всего садоводы используют суперфосфат, сульфат калия, зольный порошок и прочие эффективные средства.

2. Органические подкормки

Наиболее популярным вариантом считается навоз. Вам потребуется 10 килограммов удобрения на один квадратный метр.

Также можно использовать перегной. Для произведения подкормки нужно приготовить специальный раствор. Перегной разводят водой в соотношении 1:10.

Еще один вариант – птичий помет. 100 граммов сухого вещества разбавляют 15 литрами воды. Средство нужно оставить на неделю, чтобы оно как следует настоялось.

3. Народные методы

Эффективной подкормкой считается настой на основе дрожжей. Готовится он следующим образом: 500 граммов порошка нужно смешать с тремя столовыми ложками сахара и девятью литрами воды. Раствор необходимо настаивать в течение недели. После этого настой разбавляют водой в соотношении 1:20. На одно дерево понадобится примерно три литра жидкого удобрения.

Можно использовать и марганцовку, смешанную с водой. Слабым раствором поливают землю в приствольном кругу.

Благодаря осенней подкормке у деревьев повышается иммунитет, и они становятся более устойчивыми к холодам и различным болезням.

Ранее "Утро.News" поделилось советом, чем обрабатывать плодовые деревья осенью, чтобы они не болели.