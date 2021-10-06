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Эпидемия коронавируса продолжает бить по россиянам и уносить из жизни людей разных профессий. Так, жертвой инфекции стал российский сенатор от Адыгеи.
Трагическую новость о смерти Олега Селезнева сообщил РИА "Новости" глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.
Селезнев до работы сенатором возглавлял управление ФСБ по Адыгее. Госдеятеля награждали орденом Красной Звезды и орденом "За военные заслуги".
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