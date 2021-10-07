Лукашенко поспешил поздравить Путина

Лидеру России исполнилось 69 лет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром 7 октября направил в Москву поздравительную телеграмму. Сегодня лидер Российской Федерации Владимир Путин отмечает день рождения.

Глава Белоруссии отметил созидательную деятельность Путина на высоком государственном посту и защиту им национальных интересов, выразив при этом убеждение, что "пристальное внимание, которое Владимир Путин уделяет белорусско-российским интеграционным процессам, будет и впредь способствовать развитию двустороннего многопланового сотрудничества" между РФ и РБ, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

7 октября 2021 года Путину исполнилось 69 лет. Лукашенко поздравил его одним из первых, пожелав крепкого здоровья и бодрости духа.

Фоторепортаж
"Заткнем поганый рот": вспоминаем самые громкие высказывания Владимира Путина
Владимир Путин. Фото: 2005:04:29/www.globallookpress.com Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com Владимир Путин. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Владимир Путин. Фото: Vladimir Anosov/Russian Look/www.globallookpress.com Владимир Путин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Владимир Путин. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Источник: Пресс-служба президента Белоруссии ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

"Может лопнуть": Путин ответил на просьбы увеличить прокачку газа по украинской ГТС

Российский лидер призвал "Газпром" соблюдать контракт на перекачку топлива через Незалежную

Россия приготовила для США неприятный подарок под Калининградом - Sohu

Российские ракетные комплексы "Искандер" восхитили китайцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей