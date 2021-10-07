Лидеру России исполнилось 69 лет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром 7 октября направил в Москву поздравительную телеграмму. Сегодня лидер Российской Федерации Владимир Путин отмечает день рождения.

Глава Белоруссии отметил созидательную деятельность Путина на высоком государственном посту и защиту им национальных интересов, выразив при этом убеждение, что "пристальное внимание, которое Владимир Путин уделяет белорусско-российским интеграционным процессам, будет и впредь способствовать развитию двустороннего многопланового сотрудничества" между РФ и РБ, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

7 октября 2021 года Путину исполнилось 69 лет. Лукашенко поздравил его одним из первых, пожелав крепкого здоровья и бодрости духа.