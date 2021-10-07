В Сети активно обсуждают свежее фото Ее Величества

На протяжении нескольких месяцев Елизавета II находилась вдали от Лондона, проводя время в своем замке в Шотландии. Однако отпуск Ее Величества подошел к концу, поэтому она вернулась в Лондон, чтобы приступить к работе. Накануне произошел ее первый выход в свет. Королева Британии посетила артиллерийский полк Канады в караульном помещении Виндзорского замка. Снимки с этого мероприятия опубликовал официальный "Инстаграм" королевской семьи. И многие британцы удивились тому, как изменилась монархиня.

И хотя на фотографиях Елизавета II широко улыбается и смеется, некоторые пользователи Сети отметили, что после смерти принца Филиппа она стала выглядеть иначе.

"Королева, кажется, похудела. Ее лицо кажется намного меньше", "Кажется, никто этого не замечает, но я немного волнуюсь. Я точно вижу разницу", "Возможно, это из-за стресса, вызванного смертью ее мужа?", "Также возрастная особенность, люди теряют вес, особенно в ее возрасте", "Она выглядит счастливой, но она сама на себя не похожа", "Здесь она выглядит на удивление старой",

– пишут комментаторы.

К слову, другие пользователи "Инстаграма" были рады видеть, что у Ее Величества, похоже, все хорошо. Многие отметили, что королева буквально светится, а ее широкая улыбка не может не радовать.

Напомним, что принца Филиппа не стало в апреле этого года. Ему было 99 лет.

Ранее стало известно, куда ведет подземный тоннель Елизаветы II из дворца.