"Сама на себя не похожа": изменившаяся после смерти мужа Елизавета II удивила британцев

"Сама на себя не похожа": изменившаяся после смерти мужа Елизавета II удивила британцев
Елизавета II. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Сети активно обсуждают свежее фото Ее Величества

На протяжении нескольких месяцев Елизавета II находилась вдали от Лондона, проводя время в своем замке в Шотландии. Однако отпуск Ее Величества подошел к концу, поэтому она вернулась в Лондон, чтобы приступить к работе. Накануне произошел ее первый выход в свет. Королева Британии посетила артиллерийский полк Канады в караульном помещении Виндзорского замка. Снимки с этого мероприятия опубликовал официальный "Инстаграм" королевской семьи. И многие британцы удивились тому, как изменилась монархиня. 

И хотя на фотографиях Елизавета II широко улыбается и смеется, некоторые пользователи Сети отметили, что после смерти принца Филиппа она стала выглядеть иначе. 

"Королева, кажется, похудела. Ее лицо кажется намного меньше", "Кажется, никто этого не замечает, но я немного волнуюсь. Я точно вижу разницу", "Возможно, это из-за стресса, вызванного смертью ее мужа?", "Также возрастная особенность, люди теряют вес, особенно в ее возрасте", "Она выглядит счастливой, но она сама на себя не похожа", "Здесь она выглядит на удивление старой", 

– пишут комментаторы. 

К слову, другие пользователи "Инстаграма" были рады видеть, что у Ее Величества, похоже, все хорошо. Многие отметили, что королева буквально светится, а ее широкая улыбка не может не радовать. 

Напомним, что принца Филиппа не стало в апреле этого года. Ему было 99 лет. 

Ранее стало известно, куда ведет подземный тоннель Елизаветы II из дворца. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость847648
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И эти бритты нам еще указывают на "дерьмократию" ? Какие то короли/королевы - нафталин просто!
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