Иск подан в Верховный суд России

Украинская компания "Мотор Сич" пытается оспорить штраф в размере 42 млн долларов, наложенный на нее за незаконное использование товарного знака "Ми"/Mi, принадлежащего "Вертолетам России". Кассационная жалоба в Верховный суд РФ поступила 6 октября.

Ранее московский "Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова" оспорил в суде использование украинской компанией не принадлежащего ей товарного знака. Речь, в частности, шла о рекламе услуг "Мотор Сич" по модернизации Ми-8Т в Ми-8МСБ (Мi-8МSB).

Украинская сторона пыталась доказать, что не нарушает ничьих прав, поскольку не претендует на производство новых вертолетов под российским брендом, а только модифицирует их. Однако суд решил, что "модернизация" и "модификация" – это не то же самое, что работы по ремонту и техобслуживанию, производить которые может "Мотор Сич".

В результате с украинской компании было решено взыскать более 40 млн рублей компенсации за незаконное использование серии товарных знаков "Ми"/Mi. В Незалежной с этим не согласны, настаивая, что действовали в рамках своих прав.

Кассационную жалобу "Мотор Сич" к рассмотрению пока не приняли, сообщает РИА "Новости".

Ранее на Украине запретили передачу акций "Мотор Сич" китайским инвесторам, при этом, по данным СМИ, предложили воспользоваться заводскими мощностями турецким партнерам.