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Марина Ракова на данный момент находится в ИВС на Петровке, 38.
Туда ее поместили в пять утра. Сам допрос длился до четырех, уточняет "Радио 1". Об этом рассказали в ОНК, отметив, что экс-чиновница не жалуется ни на условия содержания, ни на следственную группу.
Примечательно, что экс-замглавы Минпросвещения свою вину не признает. Также Ракова отметила, что не скрывалась от следствия. В течение дня суд должен выбрать для нее меру пресечения.
Напомним, что накануне стало известно, что Ракова находится в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Она обвиняется в мошенничестве и краже и более 50 миллионов рублей при осуществлении госконтрактов в сфере образования.
4 октября бывшую чиновницу уволили с поста вице-президента Сбербанка.
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