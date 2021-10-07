Ракову посадили в ИВС на Петровке

Экс-замглавы Минпросвещения отрицает, что скрывалась от следствия

Марина Ракова на данный момент находится в ИВС на Петровке, 38.

Туда ее поместили в пять утра. Сам допрос длился до четырех, уточняет "Радио 1". Об этом рассказали в ОНК, отметив, что экс-чиновница не жалуется ни на условия содержания, ни на следственную группу.

Примечательно, что экс-замглавы Минпросвещения свою вину не признает. Также Ракова отметила, что не скрывалась от следствия. В течение дня суд должен выбрать для нее меру пресечения. 

Напомним, что накануне стало известно, что Ракова находится в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Она обвиняется в мошенничестве и краже и более 50 миллионов рублей при осуществлении госконтрактов в сфере образования.

4 октября бывшую чиновницу уволили с поста вице-президента Сбербанка.

Источник: RT ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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