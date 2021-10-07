Виноват Байден: на Западе ополчились на президента США за кризис на энергорынке

Виноват Байден: на Западе ополчились на президента США за кризис на энергорынке
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Ставка на зеленую энергетику оказалась провальной

В том, что население ЕС и США вынуждены больше платить за отопление и бензин, виноваты не русские и не ОПЕК, а администрация Белого дома во главе с Джо Байденом и западные правительства. Об этом пишут читатели англоязычной Daily Express.

На днях британское издание опубликовало статью, в которой говорится, что Байден обратился к организации ОПЕК+, куда входит и Россия, с просьбой увеличить поставки нефти на мировой рынок, чтобы снять напряженность из-за высоких цен на газ и бензин. Однако нефтяной картель отказался корректировать свои планы в угоду США.

Газета DE особо указала, что это в России проигнорировали просьбу Байдена о помощи в трудный период. Однако ее читатели не согласились с такой точкой зрения.

"Джо первым делом на посту президента остановил буровые работы и отменил строительство нефтепровода. А теперь он просит Владимира о помощи", – пишет Petro.

"Сонный Джо хочет стать полностью зеленым и больше не добывать нефть, газ и уголь в США – так почему он просит помощи у ОПЕК???", – удивляется madpom01.

"Байден превратил нефте– и газонезависимую Америку в попрошайку", – констатирует Reginald Hookline.

Подписчики издания отметили, что западные правительства, глядя друг на друга, поспешили с переходом на "зеленую" энергетику. Они поставили на нее все – и проиграли.

"Проблема возникла не из-за ОПЕК и не из-за русских. Это мы перестали разрабатывать свои нефтяные и газовые месторождения в Северном море, мы не стали строить новую угольную шахту (…), и теперь вынуждены импортировать и уголь, и нефть, и газ", – подчеркивает Rob5431.

Ранее президент РФ Владимир Путин указал западным странам на их ошибки в обеспечении энергобезопасности. Расчет исключительно на возобновляемые источники энергии в Кремле также считают неверным.

Источник: Daily Express
Николай ВИКТОРОВ

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