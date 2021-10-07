Сложно определить право и лево: о наличии какой болезни это говорит

Сложно определить право и лево: о наличии какой болезни это говорит
Фото: pixabay.com
Некоторым в таком случае следует оперативно обратиться к врачу

Известно, что иногда людям сложно быстро определить, где находится право, а где лево. Оказалось, что оперативное принятие решения в таком вопросе зависит от интеллектуального развития человека. При этом иногда подобного рода затруднения сигнализируют о серьезном заболевании.

Профильные эксперты давно определили, что понятия "право" и "лево" достаточно сложно поддаются нашему мозгу. Как пояснила известный нейропсихолог Анна Кутькова, эти понятия не являются абсолютными. Например, ни у кого не возникнет проблем с определением верха и низа – простого опыта с подкидыванием любой вещицы будет достаточно для того, чтобы прийти к единственно верному выводу.

А вот с право– и левосторонней ориентацией в пространстве все не так-то просто. Опытным путем определить направления невозможно. Мы выделяем два этих понятия только потому, что обучались этому с детства. Специалист отметила, что иногда к таким проблемам приводит неправильный обучающий процесс, с которым ребенку пришлось столкнуться в юные годы.

Однако, если человек всю жизнь спокойно ориентировался, но в какой-то момент стал испытывать трудности с определением где право, а где лево, это серьезный повод задуматься о его здоровье. Такие сложности могут быть признаками заболевания головного мозга, передает "Пятый канал".

Кутькова добавила, что при проблемах с мозгом дезориентация обычно сопровождается нарушением речи и письма. В любом случае, как подчеркнула эксперт, при возникновении странных отклонений от привычного поведения организма и работы головного мозга необходимо срочно обратиться к врачам. Невролог проверит работу сосудов мозга, а нейропсихолог может провести полное обследование организма по своей специфике.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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