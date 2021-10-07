Что российские дети подарили Путину на день рождения - видео

Что российские дети подарили Путину на день рождения - видео
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главе государства пожелали здоровья и мирного неба над головой

В четверг, 7 октября, президенту России Владимиру Путину исполняется 69 лет. По этому случаю школьники из села Долгоруково Липецкой области подготовили для главы государства необычный сюрприз.

Дети из творческой студии "Радуга" и вокальной шоу-группы "Нужные люди" создали для Путина пластилиновый мультфильм. Ролик появился в социальной сети "ВКонтакте".

Видео длится одну минуту. В самом начале на экране появляется надпись: "Пластилиновое поздравление реальному президенту. Будущее можно слепить".

Далее в мультфильме начинают сменяться яркие картинки, созданные из пластилина. На фоне звучит ритмичная песня, посвященная Владимиру Владимировичу.

"Кто может ответить на вопрос любой? Кто сделал Россию сильной страной?" – спели дети из Липецкой области.

Ролик сопроводили теплые слова, адресованные российскому лидеру. Путину пожелали крепкого здоровья, любви, а также мирного неба над головой.

Пластилиновый мультфильм посмотрели более 700 человек.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков озвучил его планы на день рождения. Госдеятель отметил, что в свой праздник глава государства не откажется от работы. Отмечать 69-летие Владимир Владимирович будет только вечером – в кругу семьи.

Действительно, 7 октября Путин уже провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой Белоруссии Александром Лукашенко, азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и новым премьером Японии Фумио Кисидой. 

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров
По теме

"Дела будут очень плохи": в Финляндии придумали способ насолить России

Отказ Европы от топлива ударит по стране

Российского представителя лишили слова прямо перед выступлением на совете ООН

Дело может быть в отношении организации к вопросам Крыма

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей