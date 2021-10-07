Главе государства пожелали здоровья и мирного неба над головой

В четверг, 7 октября, президенту России Владимиру Путину исполняется 69 лет. По этому случаю школьники из села Долгоруково Липецкой области подготовили для главы государства необычный сюрприз.

Дети из творческой студии "Радуга" и вокальной шоу-группы "Нужные люди" создали для Путина пластилиновый мультфильм. Ролик появился в социальной сети "ВКонтакте".

Видео длится одну минуту. В самом начале на экране появляется надпись: "Пластилиновое поздравление реальному президенту. Будущее можно слепить".

Далее в мультфильме начинают сменяться яркие картинки, созданные из пластилина. На фоне звучит ритмичная песня, посвященная Владимиру Владимировичу.

"Кто может ответить на вопрос любой? Кто сделал Россию сильной страной?" – спели дети из Липецкой области.

Ролик сопроводили теплые слова, адресованные российскому лидеру. Путину пожелали крепкого здоровья, любви, а также мирного неба над головой.

Пластилиновый мультфильм посмотрели более 700 человек.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков озвучил его планы на день рождения. Госдеятель отметил, что в свой праздник глава государства не откажется от работы. Отмечать 69-летие Владимир Владимирович будет только вечером – в кругу семьи.

Действительно, 7 октября Путин уже провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой Белоруссии Александром Лукашенко, азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и новым премьером Японии Фумио Кисидой.