Важно правильно произвести обрезку посадочного материала

В октябре некоторые садоводы занимаются черенкованием роз. Расскажем, какие важные нюансы должны быть соблюдены для успешного проведения процедуры.

Правила черенкования роз

Подходящим временем для черенкования считается период с середины октября по начало декабря. Важно, чтобы температура воздуха стабильно держалась на уровне -2...-5°С.

Черенки должны иметь по три почки. Идеальная длина для них – примерно 20 сантиметров. Нижний срез делается прямым, а верхний – косым (наклон в 45°). Необходимо избавиться от всех листьев и пеньков.

Следующий шаг – обработка черенков. Их нужно опрыскать фунгицидом.

Вам понадобится горшок или ведро. На дне изделия сформируйте слой из дренажа. Его высота должна быть около пяти сантиметров. Следом насыпьте садовую землю, смешанную с разрыхлителем.

Полейте подготовленную почву. Возьмите палочку и сделайте проколы на расстоянии восьми сантиметров друг от друга. Расставьте черенки по отверстиям. Здесь есть один нюанс – перед погружением в почву один конец посадочного материала лучше обмакнуть в любом средстве, которое стимулирует рост корней.

Сажать черенки нужно следующим образом: часть стебля с одной почкой погружают в землю, чтобы вегетативный орган побега находился практически у самой поверхности. Две другие почки должны возвышаться над почвой.

Горшок можно поставить на застекленный балкон. Чтобы посадочный материал не замерз, его желательно накрыть специальной пленкой.

По весне нужно начать опрыскивать черенки стимуляторами роста.