Придется уделить деревьям немало времени

Осенью необходимо подготовить сад и огород к зимовке. От тех или иных действий будет зависеть то, какой урожай вы получите в будущем. Расскажем, как правильно ухаживать за вишней в октябре.

Что нужно сделать с вишневыми деревьями осенью

1. Перекопайте приствольный круг

Соберите всю опавшую листву, после чего перекопайте почву на штык лопаты. Затем проведите обеззараживание грунта, использовав 3% бордоскую жидкость.

2. Произведите полив

Вам понадобится теплая отстоянная вода. Однако перед тем, как начать поливать вишню, по периметру приствольного круга выкопайте борозду. Ее глубина должна быть примерно 30 сантиметров. Это необходимо для того, чтобы жидкость не растекалась. На одно дерево уйдет около двух ведер воды.

3. Внесите подкормки

Лучшими удобрениями считаются компост, суперфосфат и хлористый калий. Вносить подкормки лучше одновременно с поливом. Так вишня быстрее получит необходимые ей полезные вещества.

4. Проведите профилактические работы

Необходимо избавиться от сухих и поврежденных веток. Срезы лучше всего обрабатывать садовым варом. С помощью металлической щетки очистите ствол от лишайника и отслоившейся коры. Используйте марганцовку для дезинфекции.

5. Утеплите молодые деревья

Также важно прибегнуть к мульчированию. На помощь придут торф, солома или древесные опилки.

6. Побелите стволы взрослых деревьев

Деревья, которым уже больше четырех лет, нужно побелить. За дело стоит браться с наступлением первых заморозков.