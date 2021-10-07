Политик указал на особенность президента РФ

Лидер россиян Владимир Путин 7 октября празднует 69-летие. Поздравить президента России с днем рождения спешат не только в нашей стране, но и в других. Так, депутат Верховной рады Украины Илья Кива написал трогательное послание главе соседней страны.

Так, украинский политик в своем телеграм-канале пожелал российскому лидеру здоровья и божьего благословления. По его словам, Путин вернул России и ее жителям страны некогда существовавшее величие, а также уважение по всему свету.

Кива обратил внимание на то, что Путин -творец новой истории славянского мира, а также он встает на защиту таких значимых вещей, как мораль и вера. Путина, по мнению депутата Незалежной, надолго запомнят как грандиозного правителя.

"Да пребудет с вами сила", – завершил свое поздравление нардеп словами персонажа из киновселенной "Звездные войны" мастера Йоды.

Ранее стало известно, что дети из Липецкой области подарили президенту России. Путин, как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не проставляется перед коллегами в день рождения. Этот праздник глава государства проводит в работе, лишь вечером он отметит это событие в кругу семьи.