Украинский депутат процитировал мастера Йоду в поздравлении Путину

Украинский депутат процитировал мастера Йоду в поздравлении Путину
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политик указал на особенность президента РФ

Лидер россиян Владимир Путин 7 октября празднует 69-летие. Поздравить президента России с днем рождения спешат не только в нашей стране, но и в других. Так, депутат Верховной рады Украины Илья Кива написал трогательное послание главе соседней страны.

Так, украинский политик в своем телеграм-канале пожелал российскому лидеру здоровья и божьего благословления. По его словам, Путин вернул России и ее жителям страны некогда существовавшее величие, а также уважение по всему свету. 

Кива обратил внимание на то, что Путин -творец новой истории славянского мира, а также он встает на защиту таких значимых вещей, как мораль и вера. Путина, по мнению депутата Незалежной, надолго запомнят как грандиозного правителя. 

"Да пребудет с вами сила", – завершил свое поздравление нардеп словами персонажа из киновселенной "Звездные войны" мастера Йоды.

Ранее стало известно, что дети из Липецкой области подарили президенту России. Путин, как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не проставляется перед коллегами в день рождения. Этот праздник глава государства проводит в работе, лишь вечером он отметит это событие в кругу семьи. 

Источник: Телеграм ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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