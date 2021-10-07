Стало известно, что происходит в жизни первого и единственного президента СССР

Бывший лидер Советского Союза Михаил Горбачев, несмотря на свой почтенный возраст, продолжает трудиться. Однако сейчас политик решает рабочие вопросы в больнице.

В пресс-службе Горбачев-фонда рассказали "Лайфу", что их основатель ничем не болен. Однако в силу возраста и ситуации в стране с коронавирусом было решено отправить Горбачева на карантин, который он проводит в медучреждении. Также представитель политика подчеркнул, что тот находится в России и никуда не уезжал.

Самочувствие Горбачева при этом нормальное, он не перестает работать. Когда он вернется домой, пока неизвестно.

Горбачев редко появляется на публике. Последний раз политик посещал Парад Победы на Красной площади в 2019 году. Тогда журналисты заметили, что некогда бывший президент СССР еле передвигается, но от кресла-каталки он все же отказался.

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, как живет Горбачев после ухода из большой политики.