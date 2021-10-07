В Москве запустят электронный сервис по вывозу ненужных вещей

Москвичи смогут бесплатно воспользоваться новой услугой на mos.ru

Власти столичного региона постоянно внедряют инновации, чтобы сделать жизнь москвичей еще более комфортной. Особенно активно в городе развиваются цифровые сервисы. Так, в скором времени на портале mos.ru появится услуга по вывозу ненужных вещей.

Электронный сервис запустят в экспериментальном режиме. Жители столицы смогут заказать услугу "Вывоз ненужных вещей" бесплатно всего за несколько кликов. Специализированные организации направят горожанам транспортное средство и рабочих, которые при необходимости проведут погрузку вещей.

С помощью нового цифрового сервиса москвичи смогут заказать вывоз бытовой техники, тяжелой мебели, крупногабаритных предметов, например, матраса. Услуга включает в себя даже вывоз автомобиля.

Сегодня у жителей Москвы возникают проблемы при выбросе предметов быта. Вывезти крупные веще без посторонней помощи иногда просто невозможно. Кроме того, специальные контейнеры для такого мусора установлены не во всех дворах. Отрадно, что городские власти решили исправить эту ситуацию

Новой столичный сервис на mos.ru поможет москвичам. Электронной услугой сможет воспользоваться любой совершеннолетний житель российской столицы после авторизации на сайте. Всего в одну заявку, поданную через портал, можно будет включить до 20 предметов, а весь процесс вывоза мусора займет порядка 30 минут.