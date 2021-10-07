Как отсрочить старость: российский геронтолог поделился советами

Как отсрочить старость: российский геронтолог поделился советами
Фото: pixabay.com
Если придерживаться здорового образа жизни, организм будет "выходить из строя" медленнее

Старость – это то, чего избежать не получится. Однако отсрочить ее наступление вполне возможно. Главный геронтолог Санкт-Петербурга Владимир Хавинсон рассказал, как замедлить процессы старения организма.

По словам эксперта, прежде всего необходимо найти баланс между биологическими ритмами. Это значит, что днем нужно бодрствовать, а в ночное время – отдыхать.

Также важно принимать в пищу продукты, содержащие не так много калорий. В "черный список" следует добавить сладости и жирную еду, передают "Народные Новости". 

"Необходимо сократить количество калорий на 20–30%, это — основа долголетия", – отметил Хавинсон.

Геронтолог акцентировал внимание на важности физических нагрузок. Выполнять определенные упражнения нужно каждый день. Отличными вариантами считаются скандинавская ходьба и растяжка. Кроме того, нельзя недооценивать пользу простых прогулок в парке или в лесу.

Четвертый, но не менее важный совет – бережно относиться к своему здоровью. Ни в коем случае нельзя закрывать глаза на старые "болячки". Необходимо периодически обращаться за помощью к медработникам. Именно диспансеризация позволит выявить какие-то отклонения в организме, уточняет МИР24.

Также Владимир посоветовал не пренебрегать такими разработками фармацевтов, как витамины, антиоксиданты и так далее. 

Ранее врач рассказал, как уберечься от ранней смерти. 

Источник: Народные Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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