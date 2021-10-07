Школьный друг раскрыл удивительные факты о личной жизни Путина

Школьный друг раскрыл удивительные факты о личной жизни Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент России рос справедливым и любознательным

В четверг, 7 октября, Владимир Путин празднует 69-летие. По этому случаю его школьный друг, худрук студенческого театра Политеха Виктор Борисенко рассказал личные факты о президенте России. 

Борисенко поведал, что сейчас редко видится с Путиным. Одним из последних подарков друга главе РФ стала книга "Лавр" Евгения Водолазкина. Ведь Путин с юности очень любит литературу. 

Обожал Путин также 30 сонат Бетховена, которые слушал его отец Владимир Спиридонович, а также Антона Чехова. Коронное праздничное блюдо Путиных было "треской в томате", которую готовил отец Владимира Владимировича. Играли друзья в мушкетеров, прятки, пели The Beatles. 

В студенчестве друзья часто гуляли, а затем заходили в кафе-мороженое, где будущий лидер брал стакан "Полюстрово с сиропом". Борисенко подчеркнул, что простая вода с сиропом тогда казалась чем-то особенно вкусным, ведь все жили небогато.

По словам худрука питерского театра, самое главное, что перенял Путин от своих родителей – уважение к другим людям, а также гостеприимство. Уже в молодости Путин отличался от сверстников способностью к анализу и выявлению причинно-следственных связей.

Также Путин в юности защищал представительниц прекрасного пола и справедливость. Однажды хулиганы решили выяснить отношения с группой ребят, среди которых был и Путин, но у них не получилось их обидеть. Будущий президент, занимавшийся самбо, отправил всех злодеев в сугроб.  

Ранее украинский депутат оригинально поздравил Путина с днем рождения. 

Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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