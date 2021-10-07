В Подмосковье котят в корзине бросили в автобусе

Малышам ищут дом

В Сергиевом Посаде безответственные жители бросили четырех котят на произвол судьбы. Водитель одного из автобусов в конце смены нашел корзинку, в которой оказались пушистые перепуганные зверьки.

Крохи неделю прожили в филиале "Мострансавто", но за ними так никто и не пришел. Теперь сотрудники ищут котятам новый дом. 

Трех мальчиков и девочку решили назвать в честь автобусов – Лиазик, Луидорчик, Галазка и Скания, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

"Дела будут очень плохи": в Финляндии придумали способ насолить России

Отказ Европы от топлива ударит по стране

Российского представителя лишили слова прямо перед выступлением на совете ООН

Дело может быть в отношении организации к вопросам Крыма

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей