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В Сергиевом Посаде безответственные жители бросили четырех котят на произвол судьбы. Водитель одного из автобусов в конце смены нашел корзинку, в которой оказались пушистые перепуганные зверьки.
Крохи неделю прожили в филиале "Мострансавто", но за ними так никто и не пришел. Теперь сотрудники ищут котятам новый дом.
Трех мальчиков и девочку решили назвать в честь автобусов – Лиазик, Луидорчик, Галазка и Скания, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".
Отказ Европы от топлива ударит по стране
Дело может быть в отношении организации к вопросам Крыма