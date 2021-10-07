Малышам ищут дом

В Сергиевом Посаде безответственные жители бросили четырех котят на произвол судьбы. Водитель одного из автобусов в конце смены нашел корзинку, в которой оказались пушистые перепуганные зверьки.

Крохи неделю прожили в филиале "Мострансавто", но за ними так никто и не пришел. Теперь сотрудники ищут котятам новый дом.

Трех мальчиков и девочку решили назвать в честь автобусов – Лиазик, Луидорчик, Галазка и Скания, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".