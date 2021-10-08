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Низкий уровень воды в водозаборах может привести к тому, что в Астраханской области 13 населенных пунктов останутся без полноценного водоснабжения.
"Сегодня на нижней Волге сложилась катастрофическая гидрологическая обстановка",
– объяснили власти региона.
Также из-за возникшей проблемы была ограничена работа четырех паромных переправ. В результате пострадали около 4,5 тысяч рыбаков.
Под ударом оказались 60 тысяч человек. Пока власти Астраханской области думают, как решить этот вопрос в условиях будущей зимы, поскольку уровень воды упал более чем на 60 сантиметров.
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