Под ударом оказались почти 60 тысяч человек

Низкий уровень воды в водозаборах может привести к тому, что в Астраханской области 13 населенных пунктов останутся без полноценного водоснабжения.

"Сегодня на нижней Волге сложилась катастрофическая гидрологическая обстановка",

– объяснили власти региона.

Также из-за возникшей проблемы была ограничена работа четырех паромных переправ. В результате пострадали около 4,5 тысяч рыбаков.

Под ударом оказались 60 тысяч человек. Пока власти Астраханской области думают, как решить этот вопрос в условиях будущей зимы, поскольку уровень воды упал более чем на 60 сантиметров.