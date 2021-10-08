Россияне могут остаться без воды из-за "катастрофической ситуации" на Волге

Под ударом оказались почти 60 тысяч человек

Низкий уровень воды в водозаборах может привести к тому, что в Астраханской области 13 населенных пунктов останутся без полноценного водоснабжения. 

"Сегодня на нижней Волге сложилась катастрофическая гидрологическая обстановка", 

– объяснили власти региона. 

Также из-за возникшей проблемы была ограничена работа четырех паромных переправ. В результате пострадали около 4,5 тысяч рыбаков. 

Под ударом оказались 60 тысяч человек. Пока власти Астраханской области думают, как решить этот вопрос в условиях будущей зимы, поскольку уровень воды упал более чем на 60 сантиметров. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
новости партнеров

Россию обвинили в буллинге Европы из-за газа и "Северного потока-2"

Лондон призвали развивать поставки сланцевого сырья

НАТО испугались расширения военного присутствия России на Балтике из-за "Северного потока-2"

В Москве считают, что противники нашей трубы уже не знают, к чему в проекте придраться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей