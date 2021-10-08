Собянин рассказал о новых объектах в центре Москвы

Собянин рассказал о новых объектах в центре Москвы
Фото: mos.ru
В Тверском и Таганском районах столицы открылись обновленные общественные пространства

После вынужденного простоя из-за коронавируса в 2020 году нынешним летом в Москве возобновились работы по благоустройству. Среди реализованных проектов – как масштабные, например, площадь Павелецкого вокзала или набережные Балчуга, так и менее крупные, например, обустройство детских площадок во дворах. Но все проекты в рамках программы "Мой район" направлены на одну цель – сделать жизнь москвичей комфортнее, а улицы города – уютнее и красивее.

О работах, проведенных в Центральном административном округе, мэр Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

В Тверском районе рядом с Дворцом твор­чества для детей и молодежи на Миусах создали настоящий центр притяжения для детей всех возрастов – от самых маленьких до подростков.

Здесь появилось футбольное поле с подогревом, так что играть теперь можно круглый год. Рядом обустроили площадки для игры в волейбол и баскетбол. В воркаут-зоне под навесом установили современные тренажеры. Причем заниматься там смогут и взрослые люди и даже дедушки и бабушки – для них установили специальные тренажеры, рассчитанные на пожилых людей. Для малышей построили отличную детскую площадку с горками, лесенками, качелями, современным игровым оборудованием.

Фото: mos.ru

Для любителей литературы в Москве обустроили "Квартал поэтов" – современное арт-пространство на пересечении переулков Чернышевского и Достоевского, Селезневской и Новосущевской улиц.

Квартал включает в себя две общественных территории – Сквер неизвестного поэта и двор в "Есенин-центре". Сквер разбили на месте бывшей стихийной парковки. В его центре установили фигуру человека с зонтом в руке и летящий по ветру лист бумаги с цитатами писателей, режиссеров, музыкантов. Арт-инсталляция выполнена из кортена - стали с эффектом ржавчины. 

Второе арт-пространство расположено во дворе "Есенин-центра". На "Стене поэтов" из красного кирпича восемь фигур-силуэтов из кортена: Владимир Маяковский, который учится играть на гитаре у Владимира Высоцкого, Егор Летов наблюдающий за тем, как Александр Блок и Иосиф Бродский играют в шахматы с буквами, Сергей Есенин с Александром Пушкиным делают совместное селфи. Все это, по задумке авторов, могли бы делать поэты, если бы все встретились в наши дни.

В Таганском районе обустроили сквер у Спасо-Андроникова монастыря. Там отремонтировали дорожно-тропиночную сеть, установили новые скамейки и фонари. Посадили деревья и кустарники.

Преобразился в Таганском районе и Калитниковский сквер. В нем отремонтировали детскую площадку, заменили покрытие и установили новые горки, качели и др. Для юных экстремалов построили даже небольшой памп-трек. В сквере стало намного больше зелени и мест для тихого отдыха.

"Создание качественной городской среды – это бесконечный процесс улучшений. Завершив сезон 2021 г., мы уже сегодня начинаем формировать планы на следующий 2022-й год. Постараемся сделать не меньше для повышения комфорта повседневной жизни москвичей",

– заверил Сергей Собянин. В частности, в планах на следующий год – привести в порядок более 100 знаковых объектов, парковых и озелененных территорий.

Ранее Москва заняла первое место в рейтинге Boston Consulting Group по комфортности общественной среды.  

Источник: Сайт Сергея Собянина
Николай ВИКТОРОВ
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