Журналист пошутил, что теперь будет "отдуваться" за полученную награду

Стало известно о реакции Дмитрия Муратова, который получил Нобелевскую премию мира. Как оказалось, главный редактор "Новой газеты" изначально скинул звонок из Норвегии, посчитав его нежелательным. Он не ожидал, что премия достанется ему.

"Я смеюсь. Вообще не ожидал. У меня тут безумие",

– заявил Муратов в разговоре с "Подъемом".

По его словам, после получения награды он "будет отдуваться" за российскую журналистику и помогать тем, кого признали иноагентами.

Примечательно, что журналист стал первым россиянином, проживающим в России, который получил Нобелевскую премию мира. Награды были удостоены только граждане СССР – ученый Андрей Сахаров и президент Михаил Горбачев. До Муратова престижную премию получил российский физик Константин Новоселов в 2010 году. Сейчас ученый живет в Великобритании.

В Кремле уже также поздравили Муратова с победой, пишет РИА "Новости". Дмитрий Песков отметил, что журналист смел и талантлив, подчеркнув, что главред "Новой газеты" строит работу, основываясь на своих идеалах, и остается им верен.

"Конечно, это высокая оценка, мы его поздравляем",

– заключили в Кремле.

На вопрос о том, будет ли Владимир Путин лично поздравлять Муратова, Песков конкретного ответа дать не смог, потому что в Кремле о победе журналиста узнали "только что".

Напомним, что сегодня, 8 октября, в Осло объявили лауреатов Нобелевской премии мира. Награды также была удостоена филиппинская журналистка Мария Ресса.