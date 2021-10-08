Киселева возмутила победа Муратова на Нобелевской премии

Киселева возмутила победа Муратова на Нобелевской премии
Дмитрий Киселев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поздравлять лауреата ведущий "России 1" не стал

Дмитрий Муратов, который был удостоен Нобелевской премии мира, принимает поздравления. И если в Кремле главного редактора "Новой газеты" уже поздравили, то Дмитрий Киселев усомнился в решении Нобелевского комитета. 

Журналист отметил, что Нобелевская премия мира – одна из самых спорных номинаций. А после награждения Муратова вопросов появилось еще больше. 

"Такие решения девальвируют саму премию, трудно на нее уже ориентироваться", 

– заключил Киселев. 

Сам же победитель признался, что не ожидал, что премия достанется именно ему. Когда ему позвонили из Осло, журналист даже не стал брать трубку, посчитав звонок нежелательным. Теперь Муратов намерен "отдуваться" за российскую журналистику, оказывая поддержку СМИ, которые были признаны иноагентами. 

Как и отмечалось ранее, в Кремле уже поздравили журналиста с получением столь высокой награды, подчеркнув смелость и талант лауреата. Но пока неясно, будет ли Владимир Путин лично поздравлять главреда "Новой газеты". 

К слову, победительницей в номинации также стала филиппинская журналистка Мария Ресса. На премию также претендовала Светлана Тихановская, экоактивистка Грета Тунберг, организация "Репортеры без границ" и другие. 

Источник: Радио Sputnik ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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