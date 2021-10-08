Оппозиционерка отметила важность работы СМИ

Светлана Тихановская, которой многие пророчили стать лауреатом Нобелевской премии мира, прокомментировала свой проигрыш.

Узнав о решении Нобелевского комитета, белорусская оппозиционерка выступила с речью, в которой отметила важность той работы, которой занимаются журналисты.

"Мы рады, что победили журналисты, потому что вопрос свободы слова остро стоит в наших реалиях",

– заключила Тихановская. Видео ее выступления опубликовал заблокированный на территории РФ сайт "Наша Нива".

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии также добавила, что на месте Дмитрия Муратова также могли быть и журналисты из республики: Лубневская, Андреева, Скурко и другие.

Лидер оппозиции поблагодарила журналистов за их работу и за то, что несмотря на давление и репрессии, они продолжают "бороться за свободу". Подытоживая, Тихановская назвала победу главреда "Новой газеты" общей победой работников СМИ.

"Что касается меня, я не расстроилась",

– призналась оппозиционерка, крепко сжав руки в замок. Во время произнесения речи Тихановская выглядела опечаленной.

Она также добавила, что четко видит свою цель и будет стремиться к ее реализации, даже если и не получает за это наград.

Напомним, что в пятницу, 8 октября, стало известно, что Нобелевская премия мира была присуждена российскому журналисту Дмитрию Муратову и его филиппинской коллеге Марии Рессе, пишет RT. Размер премии при этом составляет 10 млн шведских крон или 82,2 миллиона рублей. Иными словами, главред "Новой газеты" получит около 41 миллиона рублей.

Ранее Дмитрий Киселев возмутился победой Муратова на Нобелевской премии. Сам же лауреат признался, что не ожидал, что столь высокая награда будет присуждена именно ему.