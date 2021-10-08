Следование всем советам поможет вырастить богатый урожай

В октябре можно высадить на грядку озимый чеснок. Однако недостаточно просто погрузить посадочный материал в почву. Расскажем, какие важные нюансы должны быть соблюдены.

Правила подготовки грядки под озимый чеснок

1. Подготовить грядку необходимо заранее. А именно – за две-три недели до посадки культуры. За это время почва успеет впитать влагу и как следует утрамбоваться.

2. Следует обратить внимание на недостатки почвы. Если она слишком кислая, озимый чеснок не приживется. Поэтому необходимо использовать определенные средства для снижения уровня кислотности. Идеальными вариантами считаются древесная зола или доломитовая мука. Если почва бедная на питательные вещества, на помощь придет компост.

Глинистый грунт – тоже не лучшие условия для озимого чеснока. Чтобы решить эту проблему, используйте перегной, торф и песок.

3. Нельзя забывать и про внесение минеральных удобрений. Благодаря калию и другим микроэлементам головки вырастут максимально крупными. Некоторые огородники советуют приобрести "Нитроаммофоску".

4. Грядка должна располагаться на возвышенности. Оптимальная высота для культуры – 20 сантиметров над общим уровнем участка. Если вы посадите озимый чеснок в низине, то весной грядка окажется затопленной после схода снега.

Ранее "Утро.News" назвало главные ошибки при осенней посадке озимого лука. Так, например, нельзя высаживать растение раньше или позже оптимального срока. В первом случае культура не перенесет холода, а во втором – луковицы не успеют прижиться.