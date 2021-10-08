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Алексей Пушков заинтересовался необычной новостью, которая пришла из-за рубежа. Накануне стало известно, что американская атомная подлодка "Коннектикут" столкнулась с неким загадочным объектом во время погружения в Южно-Китайском море. Сенатор выдвинул несколько теорий, связанных с произошедшим.
В своем телеграм-канале Пушков назвал три версии. Согласно первой, "Коннектикут" наткнулся на китайский объект. При этом депутат отметил, что у этой теории нет никаких доказательств.
Вторую версию Пушков назвал "фантастико-биологической". По его мнению, подлодка столкнулась с гигантским животным из морских глубин.
"Третья – инопланетный объект: если Пентагон утверждает, что НЛО периодически появляются в небесах, почему НПО (неопознанный подводный объект) не может быть и под водой?"
– в шутку поинтересовался спикер.
Пушков сразу же пояснил, что во вторую и третью версии верится с трудом, отнеся их к разряду невероятных.
Прокомментировал политик и мнение, что "Коннектикут" мог встретить нефтебуровую промышленную установку. Эта версия тоже маловероятна, конструкцию заметили бы гидролокаторы. Еще один аргумент против – заявление американцев об отсутствии у загадочного объекта средств контроля.
Ранее своим мнением об инциденте в Южно-Китайском море поделился Евгений Сатановский.
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