Пушков назвал три основных версии инцидента с атомной подлодкой США

Пушков назвал три основных версии инцидента с атомной подлодкой США
Фото: Federation Council of Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Сенатор подошел к случившемуся с юмором

Алексей Пушков заинтересовался необычной новостью, которая пришла из-за рубежа. Накануне стало известно, что американская атомная подлодка "Коннектикут" столкнулась с неким загадочным объектом во время погружения в Южно-Китайском море. Сенатор выдвинул несколько теорий, связанных с произошедшим. 

В своем телеграм-канале Пушков назвал три версии. Согласно первой, "Коннектикут" наткнулся на китайский объект. При этом депутат отметил, что у этой теории нет никаких доказательств. 

Вторую версию Пушков назвал "фантастико-биологической". По его мнению, подлодка столкнулась с гигантским животным из морских глубин. 

"Третья – инопланетный объект: если Пентагон утверждает, что НЛО периодически появляются в небесах, почему НПО (неопознанный подводный объект) не может быть и под водой?"

– в шутку поинтересовался спикер. 

Пушков сразу же пояснил, что во вторую и третью версии верится с трудом, отнеся их к разряду невероятных. 

Прокомментировал политик и мнение, что "Коннектикут" мог встретить нефтебуровую промышленную установку. Эта версия тоже маловероятна, конструкцию заметили бы гидролокаторы. Еще один аргумент против – заявление американцев об отсутствии у загадочного объекта средств контроля. 

Ранее своим мнением об инциденте в Южно-Китайском море поделился Евгений Сатановский. 

Источник: Телеграм-канал "Алексей Пушков" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость317346
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Эти дебилоиды могли столкнуться с чем хочеш, главное, что бы проститутки и дурь была на борту! Вояки сраные!
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