Сенатор подошел к случившемуся с юмором

Алексей Пушков заинтересовался необычной новостью, которая пришла из-за рубежа. Накануне стало известно, что американская атомная подлодка "Коннектикут" столкнулась с неким загадочным объектом во время погружения в Южно-Китайском море. Сенатор выдвинул несколько теорий, связанных с произошедшим.

В своем телеграм-канале Пушков назвал три версии. Согласно первой, "Коннектикут" наткнулся на китайский объект. При этом депутат отметил, что у этой теории нет никаких доказательств.

Вторую версию Пушков назвал "фантастико-биологической". По его мнению, подлодка столкнулась с гигантским животным из морских глубин.

"Третья – инопланетный объект: если Пентагон утверждает, что НЛО периодически появляются в небесах, почему НПО (неопознанный подводный объект) не может быть и под водой?"

– в шутку поинтересовался спикер.

Пушков сразу же пояснил, что во вторую и третью версии верится с трудом, отнеся их к разряду невероятных.

Прокомментировал политик и мнение, что "Коннектикут" мог встретить нефтебуровую промышленную установку. Эта версия тоже маловероятна, конструкцию заметили бы гидролокаторы. Еще один аргумент против – заявление американцев об отсутствии у загадочного объекта средств контроля.

Ранее своим мнением об инциденте в Южно-Китайском море поделился Евгений Сатановский.