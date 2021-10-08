По программе реновации расселили 31 дом в 2021 году

По программе реновации расселили 31 дом в 2021 году
Фото: www.mos.ru
Новоселье отметили более 14 тысяч жителей столицы

Программа переселения из ветхих пятиэтажек в современные новостройки реализуется в столице полным ходом. С января по сентябрь 2021 года в Москве расселили уже 31 дом. Большая часть из них уже демонтирована, сообщил глава Департамента градостроительной политики Сергей Левкин. 

Он отметил, что в прошлом году за этот же девятимесячный период было расселено 26 домов. Сейчас – на пять больше.

"Это свидетельствует, в первую очередь, о слаженной работе всех причастных органов исполнительной власти города",

– считает Сергей Левкин.

По подсчетам градостроительного департамента, в этом году по программе реновации переехали уже 14 185 человек. Ожидается, что до конца года переедут в новые квартиры еще примерно столько же москвичей.

Всего в программу реновации в 2017 году вошло 5176 домов. Ранее в столице подобрали еще 10 адресов, где будут построены новые дома для переселенцев по реновации.

Источник: mos.ru
Николай ВИКТОРОВ

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