В Москве запускают 38 новых автобусных маршрутов

В Москве запускают 38 новых автобусных маршрутов
Фото Е. Самарина. Mos.ru
Улучшение транспортной доступности почувствуют жители ЦАО и ЮАО

С ноября 2021 г. в центре и на юге Москвы начнут курсировать автобусы по новым магистральным маршрутам. Благодаря этому 1,9 миллиона москвичей будут меньше времени тратить на дорогу.

Об изменении движения наземного пассажирского транспорта в ЦАО и ЮАО сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. В частности, более удобные магистральные маршруты пройдут по Каширскому шоссе, Липецкой улице, улице Подольских Курсантов, Балаклавскому проспекту, Нахимовскому проспекту и пр.

В общей сложности в этих округах появится 38 новых маршрутов, благодаря которым москвичи будут на 30-40% меньше тратить времени на дорогу и ждать транспорт на остановках.

Остановок, кстати, тоже станет больше. Часть из них обеспечат удобные пересадки между маршрутами, другие расположат ближе к популярным общественным местам. Например, новая остановка на пересечении Орехового бульвара и Борисовского проезда сократит пешую дорогу посетителям торгового центра.

Новые магистральные маршруты смогут принципиально улучшить транспортную ситуацию в Бирюлеве Западном и Орехове-Борисове. Многие автобусы, в том числе у платформы Бирюлево-Товарная, там станут ходить с интервалом меньше 10 минут.

В следующем году в Москве планируется сделать более удобной наземное транспортное сообщение по всей Москве. В ближайшее время магистральные маршруты появятся также в ЮЗАО и ЗАО.

Источник: mos.ru
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

В Польше испугались последствий экономического удара по России

Поляки переживают, что антироссийский проект может пойти на пользу россиянам

Россию припугнули последствиями подорожания газа в Европе

Уровень возможностей "Газпрома" оценят в ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей