Улучшение транспортной доступности почувствуют жители ЦАО и ЮАО

С ноября 2021 г. в центре и на юге Москвы начнут курсировать автобусы по новым магистральным маршрутам. Благодаря этому 1,9 миллиона москвичей будут меньше времени тратить на дорогу.

Об изменении движения наземного пассажирского транспорта в ЦАО и ЮАО сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. В частности, более удобные магистральные маршруты пройдут по Каширскому шоссе, Липецкой улице, улице Подольских Курсантов, Балаклавскому проспекту, Нахимовскому проспекту и пр.

В общей сложности в этих округах появится 38 новых маршрутов, благодаря которым москвичи будут на 30-40% меньше тратить времени на дорогу и ждать транспорт на остановках.

Остановок, кстати, тоже станет больше. Часть из них обеспечат удобные пересадки между маршрутами, другие расположат ближе к популярным общественным местам. Например, новая остановка на пересечении Орехового бульвара и Борисовского проезда сократит пешую дорогу посетителям торгового центра.

Новые магистральные маршруты смогут принципиально улучшить транспортную ситуацию в Бирюлеве Западном и Орехове-Борисове. Многие автобусы, в том числе у платформы Бирюлево-Товарная, там станут ходить с интервалом меньше 10 минут.

В следующем году в Москве планируется сделать более удобной наземное транспортное сообщение по всей Москве. В ближайшее время магистральные маршруты появятся также в ЮЗАО и ЗАО.