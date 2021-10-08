Собянин поблагодарил москвича, вступившегося за девушку в метро

Пострадавшему от рук хулиганов мужчине выплатят 2 млн рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин навестил в больнице Романа Киселева. 25-летнего парня зверски избили в вагоне метро, когда он заступился за девушку.

По словам Собянина, Роман чувствует себя уже лучше, но ему предстоит еще операция и восстановительный период под наблюдением врачей. Мэр назвал нападавших "отморозками" и поблагодарил девушку, которая помогла задержать бандитов, а также отметил оперативные действия сотрудников полиции и метрополитена.

"Поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере двух млн рублей",

– сообщил Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Инцидент произошел в метро на переезде от станции "Измайловская" до станции "Первомайская" вечером 4 октября. Трое мужчин агрессивно вели себя в вагоне. Роман пытался утихомирить компанию, но в ответ получил удары по голове. Нападавшие задержаны.

По инициативе председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, Романа Киселева наградят ведомственной медалью "Доблесть и отвага". Москвичке, которая помогла задержать нападавших, вручат медаль "За содействие".