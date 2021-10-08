Плодовым деревьям и кустарникам нужна особая забота перед холодами

С приходом осени работы в саду и огороде меньше не стало. Сейчас – самая пора позаботиться о своих посадках и грядках, чтобы в следующем сезоне собрать как можно больший урожай. Одним из самых важных дел в этот период считается обработка деревьев и кустарников от болезней.

Профилактика грибка в саду

На помощь осенью садоводам может прийти популярное азотное удобрение – мочевина. В небольших количествах это вещество благотворно влияет на рост плодов, а вот в чуть больших объемах становится фунгицидом.

Для этого нужно 500 грамм мочевины развести в 10 литрах воды. Этим раствором обработать листву деревьев и кустарников. Мочевина обеззаразит листву от спор грибков. О больных растениям можно будет забыть.

Также это вещество можно смешать с баковой смесью и железным купоросом. Однако таким раствором нужно опрыскивать деревья уже после того, как вся листва упадет. Такой вариант выгоден тем, что обрабатываются и ветки деревьев и кустарников от болезней, а не только листва.

Сами же листья в первом случае можно оставить на земле, они станут отличным перегноем. Во втором случае – убрать их к краю сада, посыпать мочевины и землей.

Ранней весной хорошо повторить обработку одним из этих средств для закрепления результата.