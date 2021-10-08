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С приходом осени работы в саду и огороде меньше не стало. Сейчас – самая пора позаботиться о своих посадках и грядках, чтобы в следующем сезоне собрать как можно больший урожай. Одним из самых важных дел в этот период считается обработка деревьев и кустарников от болезней.
На помощь осенью садоводам может прийти популярное азотное удобрение – мочевина. В небольших количествах это вещество благотворно влияет на рост плодов, а вот в чуть больших объемах становится фунгицидом.
Для этого нужно 500 грамм мочевины развести в 10 литрах воды. Этим раствором обработать листву деревьев и кустарников. Мочевина обеззаразит листву от спор грибков. О больных растениям можно будет забыть.
Также это вещество можно смешать с баковой смесью и железным купоросом. Однако таким раствором нужно опрыскивать деревья уже после того, как вся листва упадет. Такой вариант выгоден тем, что обрабатываются и ветки деревьев и кустарников от болезней, а не только листва.
Сами же листья в первом случае можно оставить на земле, они станут отличным перегноем. Во втором случае – убрать их к краю сада, посыпать мочевины и землей.
Ранней весной хорошо повторить обработку одним из этих средств для закрепления результата.
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