Как защитить сад осенью от болезней: поможет одно средство

Как защитить сад осенью от болезней: поможет одно средство
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Плодовым деревьям и кустарникам нужна особая забота перед холодами

С приходом осени работы в саду и огороде меньше не стало. Сейчас – самая пора позаботиться о своих посадках и грядках, чтобы в следующем сезоне собрать как можно больший урожай. Одним из самых важных дел в этот период считается обработка деревьев и кустарников от болезней.

Профилактика грибка в саду 

На помощь осенью садоводам может прийти популярное азотное удобрение – мочевина. В небольших количествах это вещество благотворно влияет на рост плодов, а вот в чуть больших объемах становится фунгицидом. 

Для этого нужно 500 грамм мочевины развести в 10 литрах воды. Этим раствором обработать листву деревьев и кустарников. Мочевина обеззаразит листву от спор грибков. О больных растениям можно будет забыть. 

Также это вещество можно смешать с баковой смесью и железным купоросом. Однако таким раствором нужно опрыскивать деревья уже после того, как вся листва упадет. Такой вариант выгоден тем, что обрабатываются и ветки деревьев и кустарников от болезней, а не только листва. 

Сами же листья в первом случае можно оставить на земле, они станут отличным перегноем. Во втором случае – убрать их к краю сада, посыпать мочевины и землей. 

Ранней весной хорошо повторить обработку одним из этих средств для закрепления результата.  

Полина ИВАНОВА
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