Стала министром культуры Чечни: что известно о старшей дочери Кадырова

Стала министром культуры Чечни: что известно о старшей дочери Кадырова
Рамзан Кадыров. Фото: Ministry of Culture Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Молодая девушка не только госдеятель, но еще и прекрасная мама, и креативный дизайнер

В пятницу, 8 октября, стало известно о том, что старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат возглавила министерство культуры Чеченской Республики. Об этом на своей странице в "Инстаграм" сообщил председатель республиканского парламента Магомед Даудов.

Даудов назвал 22-летнюю Айшат "талантливым и креативным руководителем". Госдеятель отметил, что наследница Кадырова внесла огромный вклад в развитие культурной жизни Чечни.

К слову, в сентябре 2020 года дочь Рамзана Ахматовича была назначена на должность первого заместителя министра культуры региона. Так что девушка уже введена в курс дела.

Айшат родилась в браке Кадырова с Медни Айдамировой. У девушки есть пять сестер, четыре родных и два приемных брата.

Наследница главы Республики окончила Чеченский государственный университет. В 2016 году она возглавила модный дом Firdaws, который занимается созданием нарядов в мусульманском стиле. Айшат принимает активное участие в творческом процессе. В прошлом году одна из коллекций одежды была представлена в Париже.

В апреле 2017 года Айшат вышла замуж. Ее избранником стал сын лучшего друга Рамзана Ахматовича Висхан Мацуев. После свадьбы новоиспеченные супруги перебрались в собственный дом, который находится в пяти минутах ходьбы от резиденции ее отца.

В 2018 году у супругов родился сын Юсуф. 13 сентября малышу исполнилось три года. Фото мальчика показывала его бабушка Медни Мусаевна. 

Стоит отметить, что Айшат – единственная из детей Кадырова, у кого есть личная страница в "Инстаграм". 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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