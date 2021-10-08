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С президентом США Джо Байденом во время выступления в штате Иллинойс произошла неловкая ситуация. Американский лидер назвал мэра Чикаго Лори Лайтфут "мистером". На оговорку глава Белого дома обратили внимание пользователи Сети.
Одна из пользовательниц "Твиттера" опубликовала часть выступления Байдена. На шестой секунде он произнес: "Thank you, Mr. Mayor" ("Спасибо, мистер мэр" – перевод с англ.), передает телеканал "360".
Американка в шутку добавила: "Что я пропустила?".
Wait… did @JoeBiden just call Lori Lightfoot “Mr. Mayor?”— Kate Hyde (@KateHydeNY) October 7, 2021
What am I missing? pic.twitter.com/J3o3Ohb7Oz
Стоит отметить, что это не первый раз, когда с Байденом случается курьез. Так, например, в сентябре на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН американский лидер перепутал организацию с США.
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