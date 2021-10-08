Очередной курьез: Байден перепутал женщину с мужчиной

Момент с оговоркой быстро разлетелся по Сети

С президентом США Джо Байденом во время выступления в штате Иллинойс произошла неловкая ситуация. Американский лидер назвал мэра Чикаго Лори Лайтфут "мистером". На оговорку глава Белого дома обратили внимание пользователи Сети.

Одна из пользовательниц "Твиттера" опубликовала часть выступления Байдена. На шестой секунде он произнес: "Thank you, Mr. Mayor" ("Спасибо, мистер мэр" – перевод с англ.), передает телеканал "360"

Американка в шутку добавила: "Что я пропустила?".


Стоит отметить, что это не первый раз, когда с Байденом случается курьез. Так, например, в сентябре на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН американский лидер перепутал организацию с США. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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