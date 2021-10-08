Политик назвал журналиста смелым и честным человеком

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев прокомментировал новость о том, что главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира. Об этом событии политик высказался на сайте Горбачев-фонда.

Михаил Сергеевич, который сам является нобелевским лауреатом, поздравил журналиста с этим достижением.

"Эта награда поднимает значение прессы в современном мире на большую высоту", – отметил он.

Советский госдеятель назвал журналиста смелым и честным человеком. Горбачев добавил, что состоит в дружеских отношениях с Муратовым. Политик пообещал лично поздравить Дмитрия Андреевича, как только тот выйдет с ним на связь.

Михаил Сергеевич заявил, что очень рад такому прибавлению в рядах обладателей Нобелевской премии мира. Горбачев считает данное достижение абсолютно заслуженным.

Напомним, помимо Муратова нобелевским лауреатом стала и филиппинская журналистка Мария Ресса. Результаты были объявлены в пятницу, 8 октября.

О событии высказался и секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов. По его мнению, представители Нобелевского комитета приняли справедливое и мудрое решение.

Секретарь СЖР также оценил важность того, что награду получили представители прессы. Федотов считает, что организация решила акцентировать внимание на проблеме свободы слова, передает "Радио 1".

Ранее выяснилось, что Муратов стал третьим лауреатом Нобелевской премии, поддержавшим белорусскую оппозицию.