Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Керамическая плита давно перестала быть чем-то необычным. Однако, как и любая другая, пачкается она также регулярно. Но вот чистить ее нужно аккуратно. Если не знать некоторых тонкостей ухода за такой поверхностью, можно испортить вид кухонной оборудования.
Самое главное правило – свежие пятна вытирать сразу мокрой мочалкой или мягкой губкой без моющего средства. От него образуется белая пленка. Причем использовать нужно отдельную губку, той, с помощью которой моется посуда, чистить плиту нельзя. Абразивные или твердые губки лишь навредят поверхности оборудования.
Если же сразу не удалось вымыть плиту, то на помощь придет разрыхлитель. Его нужно смешать с небольшим количеством воды и нанести на пятно. Затем вытереть чем-то мягким.
А вот с темными кругами от посуды так не получится. Их обязательно нужно мыть сразу после появления. После следующего включения плиты оттереть пятна будет сложно. Для такого вида загрязнения подойдет отбеливатель – нанести его вместе с водой на пятно и подождать пять минут. Затем протереть влажной тканью.
Также поможет оливковое масло – оставьте на полчаса, затем смойте очистителем для стекол и протрите плиту смоченной в воде тряпкой. Сода с водой, оставленная на 10 минут, тоже уничтожит пятна. Можно попробовать с помощью распылителя нанести 50 мл нашатырного спирта и 250 мл воды.
После мытья плиту можно смазать растительным маслом, которое обеспечит защитной пленкой.
Жители Страны восходящего солнца сомневаются, что вопрос получится решить мирным путем