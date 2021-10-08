Популярный вид кухонной техники требует особый подход

Керамическая плита давно перестала быть чем-то необычным. Однако, как и любая другая, пачкается она также регулярно. Но вот чистить ее нужно аккуратно. Если не знать некоторых тонкостей ухода за такой поверхностью, можно испортить вид кухонной оборудования.

Правила ухода за керамической плитой

Самое главное правило – свежие пятна вытирать сразу мокрой мочалкой или мягкой губкой без моющего средства. От него образуется белая пленка. Причем использовать нужно отдельную губку, той, с помощью которой моется посуда, чистить плиту нельзя. Абразивные или твердые губки лишь навредят поверхности оборудования.

Если же сразу не удалось вымыть плиту, то на помощь придет разрыхлитель. Его нужно смешать с небольшим количеством воды и нанести на пятно. Затем вытереть чем-то мягким.

А вот с темными кругами от посуды так не получится. Их обязательно нужно мыть сразу после появления. После следующего включения плиты оттереть пятна будет сложно. Для такого вида загрязнения подойдет отбеливатель – нанести его вместе с водой на пятно и подождать пять минут. Затем протереть влажной тканью.

Также поможет оливковое масло – оставьте на полчаса, затем смойте очистителем для стекол и протрите плиту смоченной в воде тряпкой. Сода с водой, оставленная на 10 минут, тоже уничтожит пятна. Можно попробовать с помощью распылителя нанести 50 мл нашатырного спирта и 250 мл воды.

После мытья плиту можно смазать растительным маслом, которое обеспечит защитной пленкой.