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В Москве и области Гидрометцентр России объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за возможного тумана.
Предупреждение будет действовать с трех часов ночи до девяти часов утра пятницы, 9 октября.
По данным синоптиков, при тумане прогнозируется видимость от 500 метров до километра, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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