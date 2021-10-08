Предупреждение действует с трех часов ночи 9 октября

В Москве и области Гидрометцентр России объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за возможного тумана.

Предупреждение будет действовать с трех часов ночи до девяти часов утра пятницы, 9 октября.

По данным синоптиков, при тумане прогнозируется видимость от 500 метров до километра, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".