Британец поделился впечатлениями от "самого опасного" города в России

Британец поделился впечатлениями от "самого опасного" города в России
Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/www.globallookpress.com
Мужчина намеренно искал неприятностей

Британец отправился в путешествие по России, решив заехать в город, который окрестил "самым опасным". Речь идет об Ак-Довураке в Туве. 

Автор ютуб-канала "Bald and bankrupt" рассказал своим зрителям, что все его знакомые отговаривали от этой поездки, но он все-таки решил рискнуть. 

"Будучи официально самым опасным городом России, они сказали, что я гарантированно буду избит, или еще хуже", 

– анонсировал британец. Такой своеобразный вызов любитель путешествий по городам бывшего СССР не принять не смог, поэтому отправился в Туву. 

Правда, поиски неприятностей нельзя назвать успешными. Когда мужчина прошелся по утреннему городу, то он почти не встретил людей, а лишь изредка слышал критики на тувинском языке. Он предположил, что это могли быть и радостные приветствия, и ругательства. 

Желая получить острых ощущений, британец несколько раз намеренно создавал опасные ситуации. Например, вытащил около трех тысяч фунтов стерлингов перед местным жителем, пытался с ним заговорить, параллельно размахивая пачкой купюр. Но собеседник на иностранца даже не обратил внимания. 

Также не удалось спровоцировать конфликт с подростками, которые играли в футбол, а в местном магазинчике его встретила миловидная продавец. 

"Я разочарован", 

– подытожил блогер, который так и не смог найти неприятностей на свою голову. 

Ранее китайцы оценили популярные русские закуски. Многие блюда вызвали у иностранцев шок. 

Источник: Bald and bankrupt
Юлия МИХАЙЛОВА
Гость319716
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Шутник. Зашел бы в негритянский квартал в костюме куклус-клановца. Потрес пачкой денег и проорал бы "Вам всем хана негры !". Думаю у него получилось бы получить незабываемые острые ощущения.
Гость315962
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Он не туда поехал. В Бирюлево надо было ехать или в Капотню. Там бы навалили
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