Мужчина намеренно искал неприятностей

Британец отправился в путешествие по России, решив заехать в город, который окрестил "самым опасным". Речь идет об Ак-Довураке в Туве.

Автор ютуб-канала "Bald and bankrupt" рассказал своим зрителям, что все его знакомые отговаривали от этой поездки, но он все-таки решил рискнуть.

"Будучи официально самым опасным городом России, они сказали, что я гарантированно буду избит, или еще хуже",

– анонсировал британец. Такой своеобразный вызов любитель путешествий по городам бывшего СССР не принять не смог, поэтому отправился в Туву.

Правда, поиски неприятностей нельзя назвать успешными. Когда мужчина прошелся по утреннему городу, то он почти не встретил людей, а лишь изредка слышал критики на тувинском языке. Он предположил, что это могли быть и радостные приветствия, и ругательства.

Желая получить острых ощущений, британец несколько раз намеренно создавал опасные ситуации. Например, вытащил около трех тысяч фунтов стерлингов перед местным жителем, пытался с ним заговорить, параллельно размахивая пачкой купюр. Но собеседник на иностранца даже не обратил внимания.

Также не удалось спровоцировать конфликт с подростками, которые играли в футбол, а в местном магазинчике его встретила миловидная продавец.

"Я разочарован",

– подытожил блогер, который так и не смог найти неприятностей на свою голову.

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