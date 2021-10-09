Какие растения осенью нельзя подкармливать золой: правила ухода за огородом

Какие растения осенью нельзя подкармливать золой: правила ухода за огородом
Фото: www.pixabay.com
К выбору удобрения нужно подходить с умом

Зола является очень эффективным натуральным удобрением. Растения почти всегда с благодарностью принимают такую подкормку. Однако необходимо знать, когда и какие культуры можно подбадривать с помощью этого средства. Некоторые растения осенью не рекомендуется удобрять золой.

Какие растения осенью нужно прикормить золой

Ряд культур остаются зимовать в грунте. В таком положении им требуется дополнительная поддержка. Например, зола отлично защищает клубничные кусты от вредителей. Для этого ее нужно рассыпать тонким слоем вокруг кустиков.

Также зола требуется плодовым деревьям: вишне и сливе. С помощью этой прикормки можно отлично сдобрить почву фосфором и калием. Благодаря этим веществам деревья легко перенесут сезонные похолодания. Пару стаканов золы нужно развести в ведре воды и настоять в течение нескольких суток.

Такое же удобрение требуется ягодным кустарникам, например, смородине и крыжовнику. За счет золы можно укрепить иммунитет этих культур.

Каким растениям осенью противопоказана зола

Отказаться от этого вида удобрения нужно при заботе о культурах, которые предпочитают кислый грунт. Точно не стоит использовать золу при уходе за рододендроном, азалией садовой и гортензией. Также плохо отреагируют на такое удобрение редиска и щавель.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие овощи можно сажать под зиму. Некоторые культуры готовы радовать огородника уже в начале лета.

Ольга ФЕДОРОВА
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