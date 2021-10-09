Раскладывать луковицы нужно определенным образом

В скором времени наступят холода, а это значит, что настала пора сажать тюльпаны, чтобы весной они радовали глаз своим видом.

Опытные садоводы советуют сажать цветы небольшими группами по три-пять луковиц. Желательно, чтобы они были одного сорта, чтобы на клумбах цветы смотрелись гармонично.

Когда сажать тюльпаны

Осенью цветы рекомендуется сажать на пару недель до наступления заморозков. За этот период луковицы успеют пустить корешки, но еще не прорастут. Иными словами, зиму растение перенесет хорошо, а весной почти сразу же зацветут.

Как сажать тюльпаны

Есть, пожалуй, одно основное правило, которого следует придерживаться – луковицы нужно опускать на глубину, которая равна трем размерам плода. То есть, если размер будущего тюльпана равен пяти сантиметрам, то опускать его нужно на 15.

Если же почва на участке плотная, тогда глубина должна равняться двум луковицам. Обязательно подержите семена в марганцовке перед посадкой. Это поможет избежать поражения цветов бактериями.

Садоводы рекомендуют копать лунки на пять-семь сантиметров глубже, чтобы добавить в них компост и удобрение на основе калия и фосфора. Затем засыпьте этот слой песком и 100 граммами древесной золы.

Так ваши луковицы будут защищены от загнивания, при этом получат необходимые для роста элементы.

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, как подготовить грядку к посадке озимого чеснока.