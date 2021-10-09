Несколько хитростей позволят продлить жизнь банных принадлежностей

Многие хозяйки в какой-то момент сталкиваются с неприятными ощущениями при использовании махровых полотенец. Спустя некоторое время они становятся слишком жесткими. Казалось бы – срок эксплуатации подошел к концу и пора отправляться в магазин банных принадлежностей. Однако это вовсе не так, правильная стирка позволит вернуть полотенцам мягкость.



Ошибки при стирке полотенец

Махровые полотенца быстро выходят из строя, потому что большинство хозяек неправильно с ними обращаются. Во-первых, при стирке банных принадлежностей лучше не пользоваться порошком, жидкое средство больше подходит таким вещам.

Также не стоит отправлять полотенца в стиралку вместе с другими вещами. А при перегруженном барабане результаты стирки будут неудовлетворительными. Также не рекомендуется сушить полотенца под солнцем, за счет этого они могут "задубеть".

Как восстановить мягкость полотенец

Для начала их нужно замочить в крепком солевом растворе. Хватит пары столовых ложек на 5 литров воды. Раствор нужно хорошенько перемешать. В таком виде полотенца оставить на три часа.

При стирке в стиральной машине нужно выставить режим 40 градусов и отжим не более 800 оборотов. Смягчить воду можно за счет добавления в отсек для жидких средств двух столовых ложек пищевой соды и полутора столовых ложек простой соли.

В барабан можно положить специальные мячики для стирки, которые, впрочем, отлично заменяются четырьмя силиконовыми губками. После стирки и сушки можно погладить полотенца утюгом с паром. За несколько таких стирок вещи станут значительно мягче.

К слову, недавно в прачечной назвали четыре основные ошибки при стирке вещей.