Уделите своему здоровью всего несколько минут, чтобы начать высыпаться

Многие сталкиваются с проблемой, что после тяжелого рабочего дня тело ломит от усталости. Болезненные ощущения не пропадают и с утра, тем самым создавая дискомфорт. Но с этим можно справиться, если перед сном выполнять пять простых упражнений, которые не только улучшат здоровье, но и помогут выспаться. Об этом рассказала эксперт CNN Стефани Мэнсоур, персональный тренер по йоге и пилатосу.

Низкий выпад

В этом случае будут работать мышцы бедер. Встаньте на четвереньки, а после осторожно и медленно вынесите праву ногу вперед. Колено должно оказаться под ступней. Затем перенесите руки вперед, поставьте их по бокам от правой ноги. Подайтесь корпусом немного вперед. Задержитесь в таком положении на пять вдохов и выдохов, а после поменяйте ноги.

Поза ребенка с разведенными коленями

Встаньте на четвереньки, а после разведите колени так, чтобы они оказались шире бедер. Пальцы ваших ног должны соприкоснуться. Отводите бедра назад, чтобы в конечном итоге ягодицы опустились на пятки. Руки вытяните вперед, а голову опустите между них.

Поза бабочки на спине

Это упражнение отлично подойдет для тех, кто мучается от болей в пояснице. Лягте на спину и разведите колени, соедините ступни. Руки нужно раскинуть в стороны, расслабить их. Раскройте бедра как можно шире.

Колено у груди

Лягте на спину и вытяните ноги. После притяните одно колено в груди, а носок свободной ноги натяните на себя. Задержитесь в таком положении на пять-десять секунд, а после поменяйте ноги.

Колени у груди

Лежа на спине, обхватите руками оба колена, а после аккуратно и медленно притяните их к себе. Ладони при этом должны находиться на голени. Постарайтесь расслабить плечи и не отрывайте поясницу от кровати.

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