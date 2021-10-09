Избавят от боли и ломоты в теле: пять упражнений для комфортного сна

Избавят от боли и ломоты в теле: пять упражнений для комфортного сна
Фото: pixabay.com
Уделите своему здоровью всего несколько минут, чтобы начать высыпаться

Многие сталкиваются с проблемой, что после тяжелого рабочего дня тело ломит от усталости. Болезненные ощущения не пропадают и с утра, тем самым создавая дискомфорт. Но с этим можно справиться, если перед сном выполнять пять простых упражнений, которые не только улучшат здоровье, но и помогут выспаться. Об этом рассказала эксперт CNN Стефани Мэнсоур, персональный тренер по йоге и пилатосу.  

Низкий выпад 

В этом случае будут работать мышцы бедер. Встаньте на четвереньки, а после осторожно и медленно вынесите праву ногу вперед. Колено должно оказаться под ступней. Затем перенесите руки вперед, поставьте их по бокам от правой ноги. Подайтесь корпусом немного вперед. Задержитесь в таком положении на пять вдохов и выдохов, а после поменяйте ноги. 

Поза ребенка с разведенными коленями 

Встаньте на четвереньки, а после разведите колени так, чтобы они оказались шире бедер. Пальцы ваших ног должны соприкоснуться. Отводите бедра назад, чтобы в конечном итоге ягодицы опустились на пятки. Руки вытяните вперед, а голову опустите между них.

Поза бабочки на спине

Это упражнение отлично подойдет для тех, кто мучается от болей в пояснице. Лягте на спину и разведите колени, соедините ступни. Руки нужно раскинуть в стороны, расслабить их. Раскройте бедра как можно шире. 

Колено у груди 

Лягте на спину и вытяните ноги. После притяните одно колено в груди, а носок свободной ноги натяните на себя. Задержитесь в таком положении на пять-десять секунд, а после поменяйте ноги. 

Колени у груди

Лежа на спине, обхватите руками оба колена, а после аккуратно и медленно притяните их к себе. Ладони при этом должны находиться на голени. Постарайтесь расслабить плечи и не отрывайте поясницу от кровати. 

Ранее врачи рассказали, как по бокам от правой ноги. 

Источник: CNN ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
новости партнеров

Британия оказалась во власти Путина из-за безрассудства правительства

Лондон стал зависимым от Москвы

В Калининграде раскрыли план Польши по рытью канала через Балтийскую косу

Проект Варшавы не имеет никакого отношения к экономике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей