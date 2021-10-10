Бывший президент перепутал две страны

Во время обращения к своим сторонникам в штате Айова экс-глава США Дональд Трамп, по традиции, стал критиковать нынешнее руководство. В этот раз он затронул тему вывода американских войск из Афганистана, однако, подобно своему преемнику Джо Байдену, перепутал страну с Пакистаном.

Бывший президент заявил, что "Соединенные Штаты побросали дорогущие вертолеты при выходе из Пакистана", пишет "Московский комсомолец".

"Мы перестроили армию, и это было сложнее, чем вывести войска из Пакистана… Из… из Афганистана", – сказал он.

В своей речи он указал, что после ухода американских военных оставленное дорогостоящее вооружение досталось не боевикам, захватившим Афганистан, а России и Китаю. Трамп полагает, что "главные противники США" уже изучают строение "Апачи" и именно из-за этого в будущем соберут лучшую военную технику.

При этом, заявил он, при уходе из Афганистана войска разломали несколько старых вертолетов, оставив самые новые без повреждений.

"Кстати, о Пакистане, он помог бы нам, но мы не просили. Мы миллиарды, миллиарды долларов даем Пакистану, а они для нас ничего не делают", – указал Трамп.