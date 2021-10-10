Трамп заговорил об Афганистане и России и оконфузился

Трамп заговорил об Афганистане и России и оконфузился
Фото: White House/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Бывший президент перепутал две страны

Во время обращения к своим сторонникам в штате Айова экс-глава США Дональд Трамп, по традиции, стал критиковать нынешнее руководство. В этот раз он затронул тему вывода американских войск из Афганистана, однако, подобно своему преемнику Джо Байдену, перепутал страну с Пакистаном. 

Бывший президент заявил, что "Соединенные Штаты побросали дорогущие вертолеты при выходе из Пакистана", пишет "Московский комсомолец". 

"Мы перестроили армию, и это было сложнее, чем вывести войска из Пакистана… Из… из Афганистана", – сказал он.

В своей речи он указал, что после ухода американских военных оставленное дорогостоящее вооружение досталось не боевикам, захватившим Афганистан, а России и Китаю. Трамп полагает, что "главные противники США" уже изучают строение "Апачи" и именно из-за этого в будущем соберут лучшую военную технику. 

При этом, заявил он, при уходе из Афганистана войска разломали несколько старых вертолетов, оставив самые новые без повреждений. 

"Кстати, о Пакистане, он помог бы нам, но мы не просили. Мы миллиарды, миллиарды долларов даем Пакистану, а они для нас ничего не делают", – указал Трамп.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
новости партнеров
По теме

Политолог указала на единственное спасение Украины от газового кризиса

Киев вредит сам себе

В Калининграде раскрыли план Польши по рытью канала через Балтийскую косу

Проект Варшавы не имеет никакого отношения к экономике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей