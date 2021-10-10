The Express Tribune: ЧВК возрождают былую славу России

The Express Tribune: ЧВК возрождают былую славу России
Фото: Nicolas Remene/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com

Пакистанская газета The Express Tribune посвятила обзорный материал действиям российских частных военных компаний в Африке. Автор Анила Шахзад полагает, что Россия настроена решительно изменить ситуацию на континенте.

О россиянах в Африке вновь заговорили, когда стало известно о соглашении, заключенном между правительством Мали и российской "ЧВК Вагнера". Поскольку французские войска, расквартированные в Мали, показали полную недееспособность и полностью провалили задачу защитить государство от террористических группировок, в Бамако резонно решили пригласить российских профессионалов для обучения собственных вооруженных сил. До этого российские специалисты подготовили вооруженные силы Центральноафриканской республики для эффективного противостояния радикалам – и добились успеха. Войска ЦАР разбили террористические группировки, что смотрелось просто потрясающе на фоне полного отсутствия успехов у войск ООН.

Успехи русских специалистов на фоне провалов европейских и ООНовских контингентов вызывают интерес к российским ЧВК.

Автор материала The Express Tribune полагает, что вступление россиян на Черный континент может стать благословением, которое может разорвать неоколониальные оковы африканцев.

ЦАР находится в середине пояса франкоязычных государств, где по-прежнему доминируют французские интересы; страны северной Африки находятся в сфере интересов США и их союзников. После нескольких поколений служения интересам Запада, возможно, африканцы будут рассматривать экономические проекты Китая и военный вклад России как глоток свежего воздуха. – полагает г-жа Шахзад.

Автор считает, что Россия в Африке возрождает свою славу. Нельзя не заметить, что наша страна заработала в мире репутацию не просто сильного государства, а ориентира, на который с надеждой смотрят во многих государствах.

Источник: The Express Tribune
Роман ИГНАТОВ

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